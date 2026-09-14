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Бериша о Кадырове: «Быть таким, как он, не так просто. У Рамзана доброе, большое сердце. Он помогает оказавшимся в трудных ситуациях, делает все возможное для страны и людей Чечни»

Полузащитник «Динамо Сити» Бернард Бериша рассказал, что к нему хорошо относились в « Ахмате ». – Клуб и правда сильно тебя уважает: ты рассказывал, что Кадыров подарил тебе машину.

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