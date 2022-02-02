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Панарин набрал 3+ очка в 6-й раз в сезоне. У него 52 балла в 42 играх

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал 2 голевые передачи и реализовал большинство в матче чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:2).

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