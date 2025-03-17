Украинской энергетике грозит паралич из-за многомиллиардных долгов

Эксперт из программы «Энергетика» аналитического центра «Украинский институт будущего» Адриан Прокип призвал правительство, парламент и Нацкомиссию по вопросам энергетики спасти энергетику от паралича из-за имеющихся многомиллиардных долгов, которые постоянно увеличиваются.
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