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Татар-информ

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Водитель Land Rover объяснил, почему проехал по тротуару возле метро в Казани

Водитель Land Rover объяснил, почему проехал по тротуару возле метро в Казани

Водитель проехал по тротуару возле станции метро в Казани Фото-скриншот: © Госавтоинспеция Казани Водителя внедорожника Land Rover привлекли к ответственности за проезд по тротуару возле станции метро «Козья Слобода».

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