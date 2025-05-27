Детали Wh40k: Dark Heresy, трейлер ММО-выживача от авторов Dave the Diver, геймплей Skywind…

Owlcat Games поделилась подробностями Warhammer 40,000: Dark Heresy; новой игрой авторов BLACKTAIL станет шутер от первого лица DAVY x JONES; сценарист Dragon Age Дэвид Гейдер поведал, как EA убивала проекты Bioware; олдскульный survival-horror PHASE ZERO обзавёлся 10-минутной демонстрацией; вышла демоверсия рогалика To Kill a God; ролевой экшен .
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