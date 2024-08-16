⚡️ Bernstein оценивает американские майнинговые компании

В опубликованном сегодня комплексном отчете Bernstein оценила основные компании по майнингу биткоинов, присвоив рейтинги «превосходят» компаниям Riot Platforms, CleanSpark, IREN и Core Scientific, в то время как Marathon Digital получила рейтинг «рыночная производительность».
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