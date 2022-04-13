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В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в 1994 году

В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в 1994 году

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца города Оренбурга.

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