В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в 1994 году

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца города Оренбурга.
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