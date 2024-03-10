«Кристина не будет оправдываться за слова своей мамы»: ситуация вокруг «отмены» Орбакайте

Накануне дочь Аллы Пугачевой в последний момент вычеркнули из списков артистов большого праздничного концерта в Кремле Лилия Шарловская 8 Марта Кристина Орбакайте должна была выступать в Кремле вместе с другими звездами российской эстрады.
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