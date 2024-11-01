Это была месть: выяснилось, кто поджег цех в поселке Пригородном Краснодара

Это была месть: выяснилось, кто поджег цех в поселке Пригородном КраснодараНакануне в Краснодаре в поселке Пригородном загорелся цех по производству комплектующих деталей для металлопластиковых конструкций.
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