Наставник «Южного Урала» Виталий Казарин избавился от приставки и.о

Напомним, в начале этого сезона Виталий Казарин вошел в тренерский штаб Евгения Зиновьева. Однако из-за неудовлетворительных результатов после первого круга Зиновьев был уволен, а Виталий Павлович стал исполнять обязанности главного тренера.