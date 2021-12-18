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Наставник «Южного Урала» Виталий Казарин избавился от приставки и.о

Наставник «Южного Урала» Виталий Казарин избавился от приставки и.о

Напомним, в начале этого сезона Виталий Казарин вошел в тренерский штаб Евгения Зиновьева. Однако из-за неудовлетворительных результатов после первого круга Зиновьев был уволен, а Виталий Павлович стал исполнять обязанности главного тренера.

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