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Невеста

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Как человеческое отношение и правильное место создают свадебную гармонию

Как человеческое отношение и правильное место создают свадебную гармонию

Когда я начинала готовиться к своему главному дню, меня захлестнул настоящий водоворот эмоций. С одной стороны — предвкушение чуда, с другой — бесконечные списки, звонки и поиски тех самых людей, которым можно доверить свою мечту.

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