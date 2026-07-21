Как человеческое отношение и правильное место создают свадебную гармонию

Когда я начинала готовиться к своему главному дню, меня захлестнул настоящий водоворот эмоций. С одной стороны — предвкушение чуда, с другой — бесконечные списки, звонки и поиски тех самых людей, которым можно доверить свою мечту.
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