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Евросоюз предупредил о «крайне тяжёлой зиме» из-за цен на энергоносители

Евросоюз предупредил о «крайне тяжёлой зиме» из-за цен на энергоносители

Европейский союз готовится к «очень тяжёлой зиме» в плане цен на энергоносители. Об этом журналистам на брифинге в Брюсселе заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Иконен.

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