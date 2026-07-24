Detki.Guru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Detki.Guru

73 подписчика

Шахматы, музыка и первые гонорары: Алсу рассказала о воспитании 9-летнего сына Рафаэля

Певица Алсу рассказала, как воспитывает младшего сына Рафаэля. В беседе с журналистами на фестивале Dream Fest в Баку она поделилась, как девятилетний мальчик совмещает учебу с творчеством и уже получает первые гонорары.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии