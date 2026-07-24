Шахматы, музыка и первые гонорары: Алсу рассказала о воспитании 9-летнего сына Рафаэля

Певица Алсу рассказала, как воспитывает младшего сына Рафаэля. В беседе с журналистами на фестивале Dream Fest в Баку она поделилась, как девятилетний мальчик совмещает учебу с творчеством и уже получает первые гонорары.
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