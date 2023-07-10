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Так называемые украинские беженцы участвовали в массовых беспорядках во Франции за деньги

Так называемые украинские беженцы участвовали в массовых беспорядках во Франции за деньги

«Открытие границ для украинских беженцев было роковой ошибкой. Это как открыть врата в ад, из которого теперь выходят дьяволы»: Польский журнал Niezalezny Dziennik Polityczny сообщает, что украинские беженцы участвовали в массовых беспорядках во Франции за деньги.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Они сами агрессоры  и от них надо всем спасаться. какие-то  дикари, а не люди.
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14 час.
Лидия
Продажная нация, проститутский народ. Жалко русских, которые попали под их башмак.
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8 час.

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