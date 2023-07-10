Так называемые украинские беженцы участвовали в массовых беспорядках во Франции за деньги
«Открытие границ для украинских беженцев было роковой ошибкой. Это как открыть врата в ад, из которого теперь выходят дьяволы»: Польский журнал Niezalezny Dziennik Polityczny сообщает, что украинские беженцы участвовали в массовых беспорядках во Франции за деньги.
Комментарии
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Они сами агрессоры и от них надо всем спасаться. какие-то дикари, а не люди.
Продажная нация, проститутский народ. Жалко русских, которые попали под их башмак.
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