В Приамурье гендиректор компании при ремонте школы похитил более 2,5 млн рублей

Следственное управление Следственного Комитета Российской Федерации по Амурской области поделилось информацией о том, что гендиректор частной компании похитил денежные средства размером свыше 2,4 миллиона рублей во время ремонта учебного заведения в Благовещенском округе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии