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Происшествия

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В Смоленской области сотрудники Госавтоинспекции и ЮИД провели профилактическую акцию «Вместе за безопасность дорожного движения»

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Рославльский» совместно с отрядом юных инспекторов движения средней школы №1 города Рославля провели для учащихся младших классов профилактическое мероприятие, посвящённое правилам безопасного поведения на дороге в осенне-зимний период.

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