Правительство Молдовы подготовило пакет поддержки населения

Поднять зарплаты врачам и деятелям культуры, выделить пособия учителям и полицейским – все это предусматривает правительственная программа «Поддержка для Молдовы», которую представил премьер-министр республики Дорин Речан.
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