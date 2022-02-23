Зачем США пугают нас терактами в метро?

Посольство Америки предупредило своих о террористической угрозе в нашей подземке Юрий Енцов Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Американское посольство в России уведомило своих граждан об угрозе атак в общественных местах в крупнейших городах нашей страны и на границе с Украиной.
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