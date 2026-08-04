Мема: НАТО может разместить ядерное оружие в Финляндии без спроса

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что НАТО и Соединенные Штаты получили возможность в любой момент разместить ядерное оружие на территории Финляндии, не запрашивая одобрения у официальных властей страны.
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