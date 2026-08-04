Новости внутренней и внешней политики в России

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что НАТО и Соединенные Штаты получили возможность в любой момент разместить ядерное оружие на территории Финляндии, не запрашивая одобрения у официальных властей страны.