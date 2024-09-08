Женское предназначение и материнство: совмещение ролей и поиск баланса

Предназначение – это любимое дело, которым хочется заниматься, к которому стремится душа. Оно может быть связано не только с профессией, но и с традиционными женскими обязанностями: заботой о доме и воспитанием детей.
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