В Сумской области сообщили о масштабном пожаре на объекте инфраструктуры

В Сумской области Украины произошел масштабный пожар на объекте инфраструктуры. Об этом сообщает издание «Страна» в своем Telegram-канале со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны.
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