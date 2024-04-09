Собянин: Почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают «Тройкой»

Более 50 млн карт «Тройка» выпущено за 11 лет Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина, почти 80% путешествующих в московском метро предпочитают пользоваться картой «Тройка» для оплаты проезда.