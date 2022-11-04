ВместеСалехард. Было вкусно

Давайте еще раз окунемся в потрясающую атмосферу большого гастрономического фестиваля, который сегодня прошел в Салехарде Главные цифры, которые насчитали наши корреспонденты: 6 национальных сообществ представили свои блюда 4 зажигательных ведущих Более 25 вкусностей, а вообще их было больше) Более 15 шикарных песен и танцев Представители 20 национальностей и народностей посетили праздник 1 большая трансляция Более 250 открыток отправит #НашаПочта Сотни довольных салехардцев Хотелось бы МИЛЛИОН лайков и аплодисментов Читай, смотри и слушай наши новости на медиаплощадках: ВКонтакте Telegram YouTube Яндекс.