Нона Мордюкова в 1969 году в фильме "Бриллиантовая рука" обещала отключить газ одному из районов Москвы, если его жители не будут покупать лотерейные билеты.
В Давосе определили срок уничтожения 4 млрд человек. Хронология апокалипсиса
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ю
Юрий Зубрин
Есть предложение ,арендовать один огромный корабль ,собрать на него этих зеленонулевых пидарастов ,вывезти в океан ,Марианскую впадину,например,и утопить под аплодисменты и бурные овации тех,кого они обрекли на смерть .И чтобы даже упоминания об этих отбросах не осталось .....
Ответить
18 час.
Игорь Бобров
Отключить газ в районе Москвы? Нона Мордюкова? Брилиантовая рука??? АФФТАР! УБЕЙСЯ АПСТЕНУ!)))
Ответить
13 час.
Свежие комментарии