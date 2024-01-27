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В Давосе определили срок уничтожения 4 млрд человек. Хронология апокалипсиса

В Давосе определили срок уничтожения 4 млрд человек. Хронология апокалипсиса

Нона Мордюкова в 1969 году в фильме "Бриллиантовая рука" обещала отключить газ одному из районов Москвы, если его жители не будут покупать лотерейные билеты.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Есть предложение ,арендовать один огромный корабль ,собрать на него этих зеленонулевых пидарастов ,вывезти в океан  ,Марианскую впадину,например,и утопить под аплодисменты  и бурные овации тех,кого они обрекли на смерть .И чтобы даже упоминания об этих отбросах не осталось .....
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18 час.
Игорь Бобров
Отключить газ в районе Москвы? Нона Мордюкова? Брилиантовая рука??? АФФТАР! УБЕЙСЯ АПСТЕНУ!)))
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13 час.

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