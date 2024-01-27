В Давосе определили срок уничтожения 4 млрд человек. Хронология апокалипсиса

Ю

Юрий Зубрин

Есть предложение ,арендовать один огромный корабль ,собрать на него этих зеленонулевых пидарастов ,вывезти в океан ,Марианскую впадину,например,и утопить под аплодисменты и бурные овации тех,кого они обрекли на смерть .И чтобы даже упоминания об этих отбросах не осталось .....