Президент Владимир Путин меняет стратегию борьбы с коррупцией. На совещании с экономическим блоком правительства и Центробанка он назвал работоспособной платформу цифрового рубля, а саму виртуальную валюту — национальной денежной единицей.
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