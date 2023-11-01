Метеоролог Леус: Рекордное тепло в Центральной России продержится до четверга

Сегодня, 1 ноября, на погоду столичного региона влияет активный атлантический циклон. И есть все шансы, что в течение дня будет превышен рекорд максимальной температуры в этот день, установленный еще в 1934 году.
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