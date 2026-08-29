Ребенок не любит незнакомую еду: как помочь ему перед школой

Школьная столовая может оказаться непривычной для первоклассника. Здесь нужно есть в определенное время, самостоятельно пользоваться приборами, выбирать знакомые блюда и соблюдать правила поведения за столом.
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