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На ВЭФ-2026 указали на популярность российского образования в Африке

На ВЭФ-2026 указали на популярность российского образования в Африке

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Российское образование пользуется высоким спросом в странах Африки. Об этом заявила председатель Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки Галли Монастырева в ходе сессии "Человеческий капитал России и Африки: инвестиции в будущее партнерства" на ВЭФ-2026.

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