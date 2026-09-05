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«За особые заслуги в решении социально-экономических вопросов»: Путин присвоил Собянину звание Героя Труда

«За особые заслуги в решении социально-экономических вопросов»: Путин присвоил Собянину звание Героя Труда

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда России Сергею Собянину. Согласно указу, мэра Москвы наградили «за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города Москвы».

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