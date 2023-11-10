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Трижды ударил кухонным ножом: суд огласил приговор за убийство заключенного в Раисино

Трижды ударил кухонным ножом: суд огласил приговор за убийство заключенного в Раисино

Суд вынес приговор заключенному ИК-13 Александру Корнееву за убийство другого заключенного. По версии суда и следствия, убийство произошло в 1 марта 2023 года на территории колонии в селе Раисино Убинского района.

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