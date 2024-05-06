Смолов влюбился в свою жену после разговора о незабитом пенальти на ЧМ-2018

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, как понял, что влюбился в свою жену Карину Истомину. «Это было при нашем втором серьёзном разговоре, когда мы решились открыть друг другу самые болезненные истории из прошлого.
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