В Нижегородской области на акции «Сад памяти» высадят 300 тысяч деревьев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая, ФедералПресс. Акция «Сад памяти» проводится в регионе с 3 мая по 22 июня. О том, как она проходит, в беседе с «ФедералПресс» рассказала руководитель нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.