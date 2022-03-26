Происшествия

10 подписчиков

В Кемеровской области рецидивист приговорен к 12 годам лишения свободы за хищение более 3,25 млн рублей

Заводской районный суд города Новокузнецка вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх