В Кемеровской области рецидивист приговорен к 12 годам лишения свободы за хищение более 3,25 млн рублей

Заводской районный суд города Новокузнецка вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя.
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