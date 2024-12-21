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Раскрыто происхождение въехавшего в толпу людей в Магдебурге

Раскрыто происхождение въехавшего в толпу людей в Магдебурге

Süddeutsche Zeitung: устроивший теракт в Магдебурге был признан беженцем Машины скорой помощи, пожарной охраны и полиции на Рождественской ярмарке в Магдебурге, где водитель въехал в группу людей на Рождественской ярмарке Подозреваемый в наезде на толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге был признан беженцем, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

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