Раскрыто происхождение въехавшего в толпу людей в Магдебурге

Süddeutsche Zeitung: устроивший теракт в Магдебурге был признан беженцем Машины скорой помощи, пожарной охраны и полиции на Рождественской ярмарке в Магдебурге, где водитель въехал в группу людей на Рождественской ярмарке Подозреваемый в наезде на толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге был признан беженцем, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.
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