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Минцифры объявило о запуске сети 5G в 16 городах от Петербурга до Красноярска

Минцифры объявило о запуске сети 5G в 16 городах от Петербурга до Красноярска

В России запущена сеть высокоскоростного мобильного интернета пятого поколения 5G, сообщило Минцифры.

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