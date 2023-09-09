Правда ли, что у Сталина была самая высокая зарплата в Советском Союзе?

Владимир Алтайцев

Идиотский вопрос - на ч то Сталин тратил деньги. А ответ на поверхности лежит, если бы автор поинтересовался дальше. Из денег Сталина, получаемых им за работу, за издание его книг выплачивались Сталинские премии. Конечно, если их не хватало, то добавляли из бюджета. Но премии получали лишь достойные люди, добившиеся успехов в своём труде.