Молотов, Сталин, Ворошилов И да, и нет… Когда речь заходит о тех или иных деятелях государства, то, пожалуй, к самым животрепещущим вопросам, которые в первую очередь интересуют простых обывателей, можно отнести вопросы, касающиеся личной жизни, и вопросы о финансовом положении.
Правда ли, что у Сталина была самая высокая зарплата в Советском Союзе?
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Идиотский вопрос - на ч то Сталин тратил деньги. А ответ на поверхности лежит, если бы автор поинтересовался дальше. Из денег Сталина, получаемых им за работу, за издание его книг выплачивались Сталинские премии. Конечно, если их не хватало, то добавляли из бюджета. Но премии получали лишь достойные люди, добившиеся успехов в своём труде.
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9 час.
Лариса Голубицкая
Всё верно! Были Государственные премии,но были ещё и Сталинские!
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8 час.
Владимир семин
Он был на полном государственном обеспечении! Не было необходимости на что то тратить! Что тут не понятного!
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25 мин.
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