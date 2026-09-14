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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лунев о кричалке «##### «Спартак», #####!»: «Поднял руку вверх, но ничего не говорил – только мысленно. Они себе позволяли кричать на трибунах, это нормально. А мы просто разделили радость от победы»

Вратарь « Динамо » Андрей Лунев объяснил скандирование вместе с болельщиками после победы над «Спартаком» в мтаче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ (2:1).

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