Блеск и пустота Pax Americana

Последние новостиПолитикаБлеск и пустота Pax Americana Десятилетиями Соединённые Штаты Америки менторским тоном, не терпящим возражений, учили весь мир, как ему жить.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГалина СмирноваНету у них провалов! Вы просто недопонимаете... Их политика - сеять хаос вокруг, за счет этого - самим сидеть на горе и править миром! Цель их демократии и "прочих ценностей" - держать всех в заднице. Хотите успешно самоубиться - следуйте их советам..... а вот помочь кому-то реально - это для них провал))))Rustam KuchkarovВы правы, прикрытие демократическими лозунгами, оплата организаций, типа агентов влияния, и т.д., это замануха, а потом хаос, подрыв государственного строя, госпереворот или цветная революция, ставленник с лояльностью - это Америка. Свои задачи амеры реально выполняют, сеют бардак.Александр ИноземцевАвтору: +100!БОБорис ОсиповКомментировать
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