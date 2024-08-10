Разное давление в шинах слева и справа – это нормально?

Вопрос от читателя «За рулем»:– В каких автомобилях (и для чего) давление шин правого и левого бортов может отличаться?Ответ экспертаКирилл Милешкин, редактор «За рулем»:– Из серийных легковых машин и легких коммерческих машин мне не встречались модели, где производителем было бы предписано держать разное давление в шинах с левой и правой стороны.