Разное давление в шинах слева и справа – это нормально?

Вопрос от читателя «За рулем»:– В каких автомобилях (и для чего) давление шин правого и левого бортов может отличаться?Ответ экспертаКирилл Милешкин, редактор «За рулем»:– Из серийных легковых машин и легких коммерческих машин мне не встречались модели, где производителем было бы предписано держать разное давление в шинах с левой и правой стороны.
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