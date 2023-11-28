«Тинькофф» разрешит сотрудникам работать удалённо только в трёх странах

Это Белоруссия, Армения и Казахстан.фото: wikipedia.org/Tinkoff Bank/CC BY-SA 4.0--> «Тинькофф» запретил своим сотрудникам работать удалённо из всех стран, за исключением Белоруссии, Армении и Казахстана.
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