ЗНАЙ НАШИХ! Наши "золотые" девочки, выпускницы школы №1 успешно зачислены в престижные ВУЗЫ.👏👏👏 Пантюхова Анна поступила в Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.
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ЗНАЙ НАШИХ! Наши "золотые" девочки, выпускницы школы №1 успешно зачислены в престижные ВУЗЫ.👏👏👏 Пантюхова Анна поступила в Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.