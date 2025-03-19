Чемпионат Европы 2025 снукер — 1 раунд. Трансляции расписание

20 марта 2025, 1 раунд Чемпионата Европы по снукеру, EBSA аматорский, Pine Beach Belek Hotel, Анталья, Турция Предыдущий чемпион: Робби МакГиган Снукер 1 раунд European Campionship 2025: смотрите поединки игроков в прямом эфиреВсе Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Расписание, трансляции турнира Снукер 1 раунд European Championship 2025 — прямые трансляции, расписание Матчи Чемпионата Европы 2025 (Live) Смотреть сегодня прямые трансляции по снукеру 1 раунда European Championship вы можете вы можете смотреть трансляции по ссылкам ниже: 4 день (20 марта): смотреть онлайн трансляции 1 раунда Чемпионата Европы 2025 по снукеру Cмотреть онлайн матчи : на канале YouTube тут Расписание трансляций матчей начало трансляции в 10:00 мск начало трансляции в 12:00 мск Поделиться с друзьями:Сообщение Чемпионат Европы 2025 снукер — 1 раунд.