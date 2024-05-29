Джеффри Сакс: США сделали ставку на свою победу на Украине, но Путин сказал нет

Соединенные Штаты до сих пор не ведут переговоры с Россией по Украине, потому что они уже сделали высокую ставку на победу, заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью Такеру Карлсону.
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