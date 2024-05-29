Картина дня. Фи...
ГлавнаяНовостиСтатьиКупить акцииФинансыКонтакты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 129 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Памперсы и слюнявчики надеть?Министр обороны У...
  • Юрий Шестаков
    Западные политики в своём замкнутом евроклубе поддакивают друг другу в отношении России, не соизмеряя провокационное ...Если Запад реализ...
  • Владимир Моргунов
    Если и "поддерживает", то НА УРОВНЕ ПЛИНТУСА. УРОВЕНЬ ОЧЕНЬ НИЗКИЙ !!!Зеленский обвинил...

Джеффри Сакс: США сделали ставку на свою победу на Украине, но Путин сказал нет

Джеффри Сакс: США сделали ставку на свою победу на Украине, но Путин сказал нет

Соединенные Штаты до сих пор не ведут переговоры с Россией по Украине, потому что они уже сделали высокую ставку на победу, заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью Такеру Карлсону.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх