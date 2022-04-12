Царьград

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Читинские энергетики опубликовали график отключений света на конец недели

Читинские энергетики опубликовали график отключений света на конец недели

Плановые работы по ремонту сетей будут проводиться по следующим адресам: 14 апреля с 9:00 до 18:00 – улицы Новобульварная, 7, 9, Смоленская, 20, 20б, 22, 24, Горького, 62, Нагорная, 24, Токмакова, 17, 17а, 19, 19а, а также Курорт Молоковка, улицы Луговая, Бытовая и микрорайон Южный;с 10:00 до 17:00 – Песчанка, ДОС 783;с 10:00 до 18:00 – улицы Аэродромная, Партизанская, Якутская, Спортивная, Некрасова, Нечаева, 1б, 14, 16, 16а, 18, 19, 27, 29, Ленинградская, 71, 73, 75, 77, 77а, 77б, 102б, Бутина, 76, 78, Кочеткова, 3, 5, 7;с 14:00 до 16:00 - улица Автостроителей, 6, 8.

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