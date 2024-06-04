В Конгрессе США одобрили законопроект о санкциях против МУС

В США подготовили законопроект о введении санкций в отношении МУС (Международного уголовного суда). В частности, санкции налагаются за рассмотрение дел в отношении самих Штатов и их союзников и выражаются в виде отказа в выдаче виз и заморозке активов и сделок с недвижимостью в США.
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