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Международный день числа Пи отмечают сегодня – праздники 14 марта

Международный день числа Пи отмечают сегодня – праздники 14 марта

Неофициальный праздник – Международный день числа Пи (π) – одна из дат, которые отмечают 14 марта.Среди других знаменательных событий этого дня такие, как День православной книги, Международный день рек, Всемирный день почки, презентация первого видеомагнитофона и День рождения Эйнштейна.

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