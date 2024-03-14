Международный день числа Пи отмечают сегодня – праздники 14 марта

Неофициальный праздник – Международный день числа Пи (π) – одна из дат, которые отмечают 14 марта.Среди других знаменательных событий этого дня такие, как День православной книги, Международный день рек, Всемирный день почки, презентация первого видеомагнитофона и День рождения Эйнштейна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии