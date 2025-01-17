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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Не хотят нарушать химию». «Кавальерс» сомневаются в необходимости усиления перед дедлайном

По информации инсайдеров Марка Стейна и Джейка Фишера, по мере приближения крайнего срока на обмены «Кливленд» выслушивает предложения, но не решается делать какие-либо шаги, которые могут нарушить химию команды.

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