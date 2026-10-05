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Царьград

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Путин обещал поддержать бизнес-инициативы в образовании

Путин обещал поддержать бизнес-инициативы в образовании

Президент Владимир Путин на открытии комплекса "Точка будущего" в Якутии заявил о поддержке инициатив отечественного бизнеса в развитии образования, подчеркнув вклад компаний в строительство школ и создание программ для детей и учителей.

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