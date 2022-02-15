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Дочь вся в обидках на родителей, а сын соседки в своей горе-мамаше души не чает

Дочь вся в обидках на родителей, а сын соседки в своей горе-мамаше души не чает

Дочь вся в обидках на родителей, а сын соседки в своей горе-мамаше души не чает– …И вот, представляешь, сидим мы за столом, поздравляем Людмилу, и тут открывается дверь и заходит ее сын – с охапкой роз! – рассказывает пенсионерка Инесса Михайловна.

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