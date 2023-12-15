На семинаре аппарата Уполномоченного предпринимателям рассказали об обязательных мероприятиях по предотвращению коррупции

Об этом в ходе семинара на тему «План противодействия коррупции. Формальность или необходимость», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщила руководитель проектов АНО «Корпоративная Академия Росатома» Ирина Попова.